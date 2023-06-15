أمير حائل يستقبل رئيس جمعية التنمية السياحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، رئيس جمعية التنمية السياحية بالمنطقة ماجد الجبرين، ونائب رئيس المجلس علي عماش.

ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أهمية منطقة حائل سياحيًا وثرائها أثريًا وثقافيًّا وتراثيًّا، حاثًّا على مصاعفة الجهود وتفعيل الأدوار الخدمية والسياحية واستثمار الدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة للنهوض بالقطاع السياحي والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

وناقش سموه أثر مجالات التدريب السياحي وأهمية البرامج التطويرية المقدمة للكوادر السياحية الوطنية بالمنطقة وكذلك آليات تحفيز الاستثمار السياحي وتوسيع دائرة المستثمرين واطلع على أبرز برامج ومشاريع الجمعية القادمة.

من جهته استعرض الجبرين جانبًا من خطط الجمعية وأعمالها، مؤكدًا أن الجهود قائمة من أجل الوصول إلى الأهداف المأمولة بإذن الله.