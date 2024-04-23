أمير حائل يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الغوطة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الغوطة صقر بن صالح الغالب، وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي, بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك بحضور محافظ موقق خالد بن جزاع الرضيمان ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد بن محمد روزي.

وهنأ سموه منسوبي النادي بمناسبة صعود الفريق لكرة القدم إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل للوصول إلى إنجازات أعلى، منوهاً بدعم القيادة للقطاع الرياضي والحراك الكبير الذي يشهده بمتابعة من سمو وزير الرياضة.