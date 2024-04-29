أمير حائل يستقبل رئيس نادي مرصد مشار الفلكي

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على ما تم إعلانه من نادي مرصد مشار الفلكي في المنطقة عن قرب رصد حدث تاريخي فلكي لظاهرة دخول قرص الشمس من خلال فتحة المرصد التاريخي في جبال أجا بوادي مشار، حيث أطلق سموه هوية لهذا الحدث “يوم الشمس” الذي سيكون في عصر يوم الأحد المقبل الموافق 5 / 5 / 2024م، وما تمثله هذه الظاهرة من دلالات علمية وأثرية مهمة، التي سيحضرها متخصصون يمثلون جهات علمية يزورون المنطقة خصيصاً لرصد هذا الحدث.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس نادي مرصد مشار الفلكي مشاري بن عبدالعزيز النشمي وفريق العمل بالنادي, واطلع سموه خلال الاستقبال على الاستعدادات المتكاملة لرصد هذه الظاهرة الفلكية السنوية من قبل القائمين على المرصد الفلكي بالتنسيق مع الجهات العلمية المتخصصة من داخل المنطقة وخارجها.
ونوه سموه بأهمية المرصد التاريخي والأثري وما يمثله من قيمة سياحية جاذبة للمنطقة، متمنياً للقائمين على المرصد التوفيق.
من جانبه أعرب النشمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه لرعايتهما ودعمهما لمناشط وفعاليات المرصد، موجهاً الدعوة للجهات الإعلامية والعلمية وكذلك الأفراد من داخل المنطقة وخارجها للتواجد في هذا التاريخ للاطلاع على هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والتي تم اكتشافها حديثاً.