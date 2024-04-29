أمير حائل يستقبل رئيس نادي مرصد مشار الفلكي

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل على ما تم إعلانه من نادي مرصد مشار الفلكي في المنطقة ‏عن قرب رصد حدث تاريخي فلكي لظاهرة دخول قرص الشمس من ‏خلال فتحة المرصد التاريخي في جبال أجا بوادي مشار، حيث أطلق ‏سموه هوية لهذا الحدث “يوم الشمس” الذي سيكون في عصر يوم ‏الأحد المقبل الموافق 5 / 5 / 2024م، وما تمثله هذه الظاهرة من ‏دلالات علمية وأثرية مهمة، التي سيحضرها متخصصون يمثلون جهات ‏علمية يزورون المنطقة خصيصاً لرصد هذا الحدث.‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس نادي مرصد مشار ‏الفلكي مشاري بن عبدالعزيز النشمي وفريق العمل بالنادي, واطلع سموه خلال الاستقبال على الاستعدادات المتكاملة لرصد هذه ‏الظاهرة الفلكية السنوية من قبل القائمين على المرصد الفلكي بالتنسيق مع ‏الجهات العلمية المتخصصة من داخل المنطقة وخارجها.‏

ونوه سموه بأهمية المرصد التاريخي والأثري وما ‏يمثله من قيمة سياحية جاذبة للمنطقة، متمنياً للقائمين على المرصد ‏التوفيق.‏

من جانبه أعرب النشمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو ‏نائبه لرعايتهما ودعمهما لمناشط وفعاليات المرصد، موجهاً الدعوة للجهات ‏الإعلامية والعلمية وكذلك الأفراد من داخل المنطقة وخارجها للتواجد في ‏هذا التاريخ للاطلاع على هذه الظاهرة الفلكية الفريدة والتي تم اكتشافها ‏حديثاً.‏