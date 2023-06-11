أمير حائل يستقبل محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ‏

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بحضور مدير إدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل التميمي.

وناقش سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال , ‏الموضوعات المرتبطة بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة، إلى جانب استعراض البرامج التقنية التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين والمستفيدات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع.

ونوه سموه، بدعم القيادة الحكيمة – أيدها الله – لتأهيل وتدريب أبناء وبنات المنطقة وتعزيز خطط التنمية وتطوير المخرجات لتواكب تطلعات سوق العمل، مشيداً بالدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.