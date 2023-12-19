أمير حائل يستقبل محافظ موقق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بمكتبه اليوم، محافظ موقق خالد بن جزاع الرضيمان, الذي استعرض أمام سموه سير أعمال المحافظة.

كما اطلع سموه على تقرير الأعمال المنجزة وسير العمل بالجهات الحكومية بالمحافظة ، وكذلك المشاريع التنموية والاستثمارية والبرامج المنفذة.

ونوه أمير منطقة حائل, بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة سمو وزير الداخلية لإمارات المناطق ومحافظاتها ، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين في ظل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

فيما ثمن محافظ موقق, توجيهات سموه وتواصله المستمر لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل خدماتهم في جميع المحافظات ، معرباً عن شكره وشكر أهالي المحافظة لسمو أمير المنطقة على التوجيه والمساندة المستمرة ، مؤكداً أن مؤشرات خدمات ومشاريع المحافظة في تصاعد.

وفي ختام الاستقبال تسلّم سموه التقرير السنوي عن أعمال المحافظة.