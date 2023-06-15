أمير حائل يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل، بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي, والوفد المرافق له من قيادات الهيئة.

واطلع سموه على تقرير خدمات الاتصالات والتقنية بالمنطقة وأهم الإنجازات والنقلات النوعية التي يشهدها القطاعان، وأدوار الهيئة في تعزيزها وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود بما يمكّن من إرساء بنية رقمية متينة تسمح بتوفير خدمات رقمية متكاملة خدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المنطقة.

من جانبه استعرض معالي الدكتور التميمي خلال الاستقبال مؤشرات أداء قطاع الاتصالات، والسبل المؤدية لرفع مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت بجميع محافظات ومراكز منطقة حائل، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة ودعم تمكين التحول الرقمي.

حضر اللقاء الرؤساء التنفيذيون لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة “stc” ، وشركة “موبايلي” ، وشركة “زين السعودية “.