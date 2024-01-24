أمير حائل يستقبل مدير إدارة التحريات الإدارية بالمنطقة سابقاً والمدير المعين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، مدير إدارة التحريات الإدارية بالمنطقة سابقاً اللواء محمد السحيمي ، والمدير المعين حديثاً العقيد أحمد بن خلف الحارثي.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة وحرصها على إدارات التحريات الإدارية لقيامها بواجباتها ، مثنياً الجهود التي بذلها اللواء السحيمي في مجال عمله طيلة خدمته ، متمنياً للعقيد الحارثي التوفيق في مهام عمله.

من جهته أعرب اللواء السحيمي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على ما وجده من دعم ومساندة ، سائلاً الله أن تشهد المنطقة مزيداً من التطور والنماء.