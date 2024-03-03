أمير حائل ‏يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد طارق البليهد.
واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة لعام 2023م وأبرز الجهود والمشاركات، مشيداً بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني والتي هي محل فخر واعتزاز.
من جانبه قدم البليهد شكره وتقديره لسموه على حرصه ومتابعته الدائمة، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الدفاع المدني من الحكومة الرشيدة التي لاتدَّخر جهداً في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال توفير جميع الإمكانات، وتذليل العقبات.