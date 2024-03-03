أمير حائل ‏يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل ‏بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد طارق البليهد.‏

واطلع سموه خلال اللقاء على التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة لعام 2023م وأبرز ‏الجهود والمشاركات، مشيداً بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني والتي هي محل فخر ‏واعتزاز.‏

من جانبه قدم البليهد شكره وتقديره لسموه على حرصه ومتابعته الدائمة، مشيراً إلى الدعم ‏الكبير الذي يحظى به قطاع الدفاع المدني من الحكومة الرشيدة التي لاتدَّخر جهداً في سبيل ‏الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال توفير جميع الإمكانات، وتذليل العقبات.‏