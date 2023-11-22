أمير حائل ‏يستقبل مدير السجون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير السجون بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني بمناسبة انتهاء فترة عمله.
ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير السجون وبرامجها الإصلاحية بمتابعة سمو وزير الداخلية والذي أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعرب عن شكره للعميد القحطاني على ما قدّمه خلال فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق.
من جهته أعرب العميد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة ، سائلاً الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.