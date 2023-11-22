أمير حائل ‏يستقبل مدير السجون بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن ‏عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مدير السجون ‏بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني بمناسبة انتهاء ‏فترة عمله.‏

ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ‏لتطوير السجون وبرامجها الإصلاحية بمتابعة سمو وزير ‏الداخلية والذي أسهم في تحقيق العديد من القفزات التطويرية ‏المتتالية وتحقيق الأهداف المرجوة.‏

وأعرب عن شكره للعميد القحطاني على ما قدّمه خلال ‏فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق.‏

من جهته أعرب العميد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة ‏على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة ، سائلاً ‏الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.