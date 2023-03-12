أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان بن فالح الشمري.

واطلع سموه على الاستعدادات القائمة لإقامة مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 ، والذي يشارك به أكثر من (70) متحدثًا من مختلف دول ‏العالم، وبمشاركة ‏من ‏الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويصاحبه عدد من الفعاليات في موقع بيئي متميز.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بالنجاحات التي تحققت للمؤتمر في نسخه السابقة ، متطلعاً لتحقيق نجاحات أكبر للنسخة القادمة التي ستقام خلال شهر شوال المقبل بإذن الله بدعم من القيادة الحكيمة – أيدها الله – ومتابعة من معالي وزير الصحة وجهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود التكاملية من الهيئات والجهات الحكومية.

من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر، مشيراً إلى أن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2023 ، يأتي مكملاً للنجاحات السابقة وبأفكار متجددة.