أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد.

ونوّه سموه خلال الاستقبال بالدعم الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة للقطاع الصحي وبمتابعة معالي وزير الصحة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والتكامل مع تجمع حائل والقطاعات الأخرى بالمنطقة بما يعود على حائل وأهلها وصحة المرضى بالفائدة.

واطلع سموه على مستجدات العمل في صحة حائل وأبرز الأعمال والبرامج التي جاري التنسيق بشأنها.

من جهته أكد السعيد حرصه على تصاعد الأداء وصولاً إلى خدمة أفضل بعون الله.