أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان بن ناصر المسيعيد.

واطلع سموه خلال الاستقبال على التقرير الختامي لمؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024م “ابتكر لصحتك” وما اشتمل عليه من أنشطة و فعاليات مصاحبة وما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات علمية.

ونوه سموه بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للقطاع الصحي الأمر الذي أثمر بشكل إيجابي برفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التطلعات.

من جانبه أكد المسيعيد توجيهات سموه كان لها أثر كبير في إنجاح فعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة 2024م “ابتكر لصحتك” ، مشيراً إلى أن المؤتمر خلُص إلى العديد من التوصيات العلمية المهمة والمخرجات التي ستنعكس على الصحة العامة.