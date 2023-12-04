أمير حائل يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة المعين حديثًا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة سلطان المسيعيد المعين حديثًا.

وتحدث سموه عن القفزات النوعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في القطاع الصحي وتطور الخدمات الصحية بالمنطقة ، مؤكدًا حرصه على استمرار وتيرة العمل التصاعدية والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات الخدمية لتكون حائل دومًا الأصح بعون الله، معربًا عن أمنياته للمسيعيد وزملائه بالتوفيق.

من جهته, عبر المسيعيد عن شكره لسموه على توجيهاته السديدة وحرصه المستمر على كل مايخدم المنطقة وأبنائها ويرفع من مستوى الخدمات فيها في جميع المجالات ، سائلاً الله بأن يتم توفيقه وأن تشهد المنطقة المزيد من التطور في خدماتها الصحية.