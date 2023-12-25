أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ورئيس فريق هايكنج حائل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة أحمد روزي ، ورئيس فريق هايكنج حائل جوهر ناصر الجوهر، وعددًا من منسوبي الفريق.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على أنشطة وفعاليات وبرامج الفريق وخططه المستقبلية، متمنيًا للفريق وأعضائه التوفيق والنجاح.

من جهته أعرب رئيس فريق هايكنج حائل عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر لأنشطة الفريق، مؤكدًا الحرص على تسليط الضوء على السياحة والثراء البيئي الذي تتمتع به المنطقة خلال تفعيل رياضة المشي.