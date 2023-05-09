أمير حائل يستقبل مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بالمنطقة المهندس ثامر بن عبدالواحد الجبرين.

واطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير أعمال معهد ريادة الأعمال الوطني في المنطقة، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – والدور الفاعل للمعهد في المنطقة، مؤكداً على أهمية مواصلة دعم الرياديين في المنطقة من الشباب والفتيات والإسهام في دعم منتجاتهم وتسويقها بشكل أمثل.

من جهته أعرب الجبرين عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على المساندة المستمرة، مؤكداً حرصه وكافة زملائه على العمل المتقن لخدمة كافة الرياديين بالمنطقة والعمل على خلق فرص جديدة تمكنهم من الارتقاء بمستويات الأداء إلى مستويات إنتاجية أعلى .