أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ‏والوفد المرافق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، ‏والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للمنطقة، ‏بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.‏

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطط التطوير ‏والتعاون مع إمارات المناطق.‏

ونوه بدعم القيادة الحكيمة لإمارة المنطقة وتمكينها للارتقاء بخدماتها وفق ‏مستهدفات رؤية السعودية 2030 بمتابعة وتوجيه من سمو وزير الداخلية، مثمناً ‏الدور الذي تقوم به وكالة شؤون المناطق لتعزيز التعاون مع إمارات المناطق فيما ‏يحقق تلك المستهدفات.‏

وأبرز سمو أمير حائل أهمية أهداف الرؤية الرامية إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية ‏الحديثة، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاسهام في تنمية وتطوير ‏المناطق.