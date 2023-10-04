أبرز الموادمنطقة حائل

أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ‏والوفد المرافق

4 أكتوبر 2023 - 4:11 مساءً

المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏حائل بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، ‏والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للمنطقة، ‏بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.‏

 

أخبار قد تهمك

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطط التطوير ‏والتعاون مع إمارات المناطق.‏

 

ونوه بدعم القيادة الحكيمة لإمارة المنطقة وتمكينها للارتقاء بخدماتها وفق ‏مستهدفات رؤية السعودية 2030 بمتابعة وتوجيه من سمو وزير الداخلية، مثمناً ‏الدور الذي تقوم به وكالة شؤون المناطق لتعزيز التعاون مع إمارات المناطق فيما ‏يحقق تلك المستهدفات.‏

 

وأبرز سمو أمير حائل أهمية أهداف الرؤية الرامية إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية ‏الحديثة، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاسهام في تنمية وتطوير ‏المناطق.

 

الوسوم
4 أكتوبر 2023 - 4:11 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى