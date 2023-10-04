أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق ‏والوفد المرافق

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله الربيعة، والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للمنطقة، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن خطط التطوير والتعاون مع إمارات المناطق.
ونوه بدعم القيادة الحكيمة لإمارة المنطقة وتمكينها للارتقاء بخدماتها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بمتابعة وتوجيه من سمو وزير الداخلية، مثمناً الدور الذي تقوم به وكالة شؤون المناطق لتعزيز التعاون مع إمارات المناطق فيما يحقق تلك المستهدفات.
وأبرز سمو أمير حائل أهمية أهداف الرؤية الرامية إلى اتخاذ الإجراءات التنظيمية الحديثة، التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاسهام في تنمية وتطوير المناطق.