أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه، اليوم, وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لخدمات التعدين المهندس صالح بن عبدالله العقيلي.

ونوه سموه بدعم القيادة للمشاريع التعدينية وللاستثمارات في مناطق المملكة ، مستعرضاً سموه الميز النسبية في المنطقة والقيمة التقديرية للثروات المعدنية في منطقة حائل المقدرة ب82.5 مليار ريال، التي تتمثل في عدد من الخامات المعدنية من بينها الذهب والفضة والنحاس والزنك، إضافة إلى خام الرصاص والبوكسايت.

من جهته أوضح المهندس العقيلي أن إجمالي المجمعات التعدينية المعتمدة في المنطقة يبلغ 11 مجمعًا، من بينها 8 مجمعات لمواد الرمل ومجمعان لخام الجرانيت ومجمع واحد لخام البحص في حين بلغت رخص الكشف في المنطقة 25 رخصة و6 رخص للاستغلال، وبلغ إجمالي طلبات رخص الكشف 26 طلب و4 طلبات لرخص الاستغلال.