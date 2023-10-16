أمير حائل يشهد انطلاق فعاليات اليوم العالمي للأغذية بحائل

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في ممشى الفجر اليوم حفل انطلاق فعاليات اليوم العالمي للأغذية، التي شملت مهرجان التين والرمان، والقافلة الزراعية والإرشاد، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وشاهد سموه فيلماً مرئياً عن الزراعة في منطقة حائل، بعدها ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة فهد بن معيض الحسني كلمة أعرب خلالها عن شكره لسمو أمير حائل على الدعم المستمر لفعاليات وأنشطة الفرع بالمنطقة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة، ومتابعة الوزارة وتعاون المنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة في المنطقة، مستعرضاً جهود القافلة ومسلط الضوء على المزايا الزراعية بالمنطقة.

إثر ذلك أشاد مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالمملكة الدكتور أيمن عمر بدعم المملكة للجهود الدولية في المحافظة على أمن الغذاء ومصادر المياه، مؤكداً حرصه على الإسهام في كل مايعود على منطقة حائل بالفائدة كمنطقة زراعية رائدة من خلال ورش العمل والفعاليات المتنوعة.

بعدها أشار معالي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور شو دو نيو في كلمة مرئية إلى جهود المنظمة في الحفاظ على المياه وعلى أمن الغذاء والإسهام في تحدي ندرة الماء في مواقع كثيرة في العالم.

ثم شاهد سموه فيلماً قصيراً عن أعمال منظمة الفاو في مجال برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة، وفيلماً آخر عن انطلاق فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بمنطقة حائل.

بعدها نوّه سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد خلال كلمته بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمشاريع الزراعية بمناطق المملكة ومضاعفة الإنتاج، بمتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، مبدياً سعادته بالمشاركة النوعية لمنظمة الفاو، مشيراً إلى أن منطقة حائل بقدراتها وتنوع منتجاتها الغذائية تقدم نفسها كشريك في دعم التوجهات السامية للأمن الغذائي والمحافظة على المياه، موجهاً سموه إلى عقد ورش العمل المتخصصة التي تدعم هذا التوجه، مشيداً بما تحقق للقافلة من تميز وتسجيلها رقماً في سجلات موسوعة قينتس العالمية، معرباً عن شكره للجميع على هذه الجهود المقدرة والتي أسهمت بنجاح الفعاليات في منطقة حائل.

ثم شهد سموه توقيع اتفاقيات بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والعديد من الجهات تمثلت في إمارة المنطقة، وأمانة حائل، وتعليم حائل، والشؤون الصحية بالمنطقة، والتجمع الصحي, والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية بحائل، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وغرفة حائل التجارية، وجامعة حائل، وهيئة تطوير حائل؛ وذلك بهدف التعاون في زراعة مقراتها في الشتلات الزراعية والتعاون في استدامتها.

بعد ذلك كرّم سموه الجهات المشاركة، وهي شركة المراعي، وشركة لحاء للإنتاج الزراعي، وشركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي، وشركة التقاوي الوطنية للإنتاج الزراعي, والشريك الإستراتيجي أمانة المنطقة.

من جهة أخرى تجوّل سمو أمير منطقة حائل في المعرض المصاحب، واطّلع على الأركان الخاصة بالجهات الحكومية والأهلية والمزارع والشركات الزراعية، كما زار المعمل الإرشادي والقافلة الزراعية الإرشادية، والديوانية الإرشادية، وركن الهدايا، ومقر عقد ورش العمل العلمية.