أمير حائل يشهد توقيع عدة اتفاقيات بين جمعية سفانة الصحية وعدد من الجهات الحكومية

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , بمكتبه اليوم، توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين جمعية سفانة الصحية للخدمات الصحية بالمنطقة وعدد من الجهات ، ومنها مديرية السجون بالمنطقة، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وتجمع حائل الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير السجون بالمنطقة العميد ماجد بن عيضة الثبيتي ، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي حاتم الرشدان، وممثل الادارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية فهد الرديعان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور إبراهيم التويجري.

وأكد سمو أمير المنطقة أهمية هذه الاتفاقيات، التي تسهم في تعزيز الوعي بالخدمات الصحية والدور المهم للجمعية في خدمة المجتمع والإسهام في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز التعاون المشترك في كل ما يخص الخدمات الصحية.

وتهدف الاتفاقيات إلى التعاون المشترك بين الجمعية والجهات ذات العلاقة في تقديم الخدمات الطبية والصحية والمشاركة في البرامج والفعاليات وإقامة الأنشطة المتخصصة ذات الصلة وتبادل الخدمات الاستشارية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

