أمير حائل يشهد توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

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شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالإمارة اليوم، مراسم توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بحائل ، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وناديي الطائي والجبلين، وذلك بحضور معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف مذكرات التعاون إلى تحقيق التعاون والتكامل بما يخدم المجتمع ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال والمنهج الشرعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق التعاون في مجال التطوير والتدريب وعقد الندوات وحلقات النقاش المشتركة.

ووقع الاتفاقيات كل من مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ صالح بن علي الزبيدي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة هاني بن عبدالعزيز الخليفي، والرئيس التنفيذي لنادي الطائي بدر السويدي، والرئيس التنفيذي لنادي الجبلين راكان الشمري.

من جهته ثمَّن معالي الدكتور السند، لسمو أمير منطقة حائل , ما يلقاه فرع الرئاسة العامة بالمنطقة من دعم ومتابعة لأعماله وبرامجه.