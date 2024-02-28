أمير حائل يطلع على جهود منصة “جود الإسكان” في المنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، على منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، وقصة نجاح المنصة التي أسهمت في توفير الوحدات السكنية للمستفيدين في مناطق المملكة كافة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ومدير إداره التواصل المؤسسي بمؤسسة ( سكن ) فهد بن عايد العنزي وعددًا من منسوبي الأمانة والمؤسسة والإسكان بالمنطقة.

واستمع سموه إلى شرح موجز حول مبادرة جود الإسكان.

وأعرب سموُّه عن شكره وتقديرهِ لخادم الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم جميع وسائل الدعم لها، مشيرًا إلى ما تحظى به منصة جود من اهتمام ودعم القيادة الرشيدة وأنها تأتي معزِّزَة للدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والعطاء.

من جهته قدّم العنزي شكره لسمو أمير منطقة حائل، على الدعم والمتابعة لأعمال وخدمات المؤسسة على مستوى المنطقة وحرصه على دعم برامج المؤسسة لتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة.

يُذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي “سكن” هي مؤسسة أهليَّة ذات شـخصيَّة اعتباريَّة مسـتقلَّة، تعمل على تمكين القطاع غير الربحي الإسكاني لإيجاد الحلول التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة.