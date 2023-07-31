أمير حائل يطلع على سير العمل في مشاريع هيئة تطوير المنطقة الحالية والمستقبلية

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة خلال اجتماعه بمكتبه اليوم مع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر بن عبدالله العبدالجبار وقيادات الهيئة , على خط سير العمل في مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية.

ووجه سموه خلال الاجتماع بضرورة تضافر الجهود بين الجهات الحكومية في المنطقة لضمان تنفيذ المبادرات الإستراتيجية التي تعمل الهيئة على تطويرها وفق أعلى المعايير بما يتوائم مع رؤية السعودية ٢٠٣٠ والدعم المستمر لهيئات تطوير المناطق والمكاتب الإستراتيجية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة حائل تعمل على عدد من المشاريع الإستراتيجية حالياً وتشمل المخطط الإقليمي والمخططات المحلية لمنطقة حائل، ومشروع تطوير المواقع التراثية بجبه ومشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة المشاريع ، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى ذات البعد الاستراتيجي.