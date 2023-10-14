أمير حائل يطّلع على إنجاز المرحلة الأولى والثانية لمنتزه السمراء

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زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، منتزه السمراء السياحي حيث اطّلع سموه على إنجاز المرحلة الأولى والثانية لمنتزه السمراء، بحضور وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسؤولين.

وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح مطل موقدة كريم العرب الشهير حاتم الطائي أعلى جبل السمراء، الذي يتيح للزائرين إطلالة جوية بانورامية على مدينة حائل.

واستمع سموه عن خدمات وبرامج ومكونات المنتزه من مستثمر المنتزه علي الفايز، و يشمل مطل موقدة حاتم الطائي، والشاليهات الفندقية، والسوق الشعبي، والمدينة المائية، وحديقة الحيوانات، والمقاهي، والمطاعم، واستراحات البستان (الحير)، والملاهي، والألعاب، والبحيرة، والفعاليات الترفيهية.

ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- للتنمية، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع السياحية، مشيراً إلى متابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به أمانة المنطقة لفتح الفرص أمام المستثمرين.

وأشاد بما شاهده من جهود تطويرية في منتزه السمراء، معرباً عن شكره للمستثمر وللقائمين على المنتزه، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتميز لخدمة الزوار من داخل المنطقة وخارجها، مؤكداً أن حائل لوحة جمال تزداد بهاءً بمبادرات ومشاريع وأعمال أبنائها الأوفياء.