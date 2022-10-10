أمير حائل يطّلع على خطة عمل جمعية داعم للإسكان التنموي بالمنطقة

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اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل على خطة عمل جمعية داعم للإسكان التنموي بالمنطقة للقيام بالمهام الموكلة لهم لخدمة ذوي الدخل المحدود والأشد احتياجاً فيما يخص برامج ترميم المنازل وكذلك تقديم خدمة الإيواء المؤقت وبناء شراكات نوعية مع الجهات ذات الصلة في المنطقة ودعم المتعثرين من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية داعم للإسكان التنموي بحائل سعود بن صالح الصواب.

ونوّه سموه بدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ومتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيداً بجهود فرع الوزارة بالمنطقة وبحرص القائمين على الجمعية، متمنياً لها التوفيق وتحقيق أهدافها.

من جهته أكد الصواب حرص الجمعية على إطلاق أعمالها لخدمة الضمانين للفئة الأشد احتياجاً فيما يخص المسكن “بناءً، وترميماً، وإيواءً” لمن لديه ظروف عدم القدرة على سداد الأجور.