أمير حائل يعقد جلسته الاثنينية للحديث عن مستقبل التنمية والتطوير في المنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم، المسؤولين والمواطنين في جلسة سموه الاثنينية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وعقد سموه خلال الاستقبال لقاءً مفتوحاً حول مستقبل التنمية والتطوير في المنطقة، منوهاً بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتطوير المنطقة باهتمام ومتابعة الجهات الخدمية والتنموية المعنية في المنطقة والتي تسعى لإحداث نقلات نوعية في مجال تنظيم الأحياء وتطويرها ودعم الاستثمارات

والحفاظ على التراث وتنمية برامج السياحة والوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حاثاً سموه الجهات والأفراد على مضاعفة الجهود والتعاون لإنجاح البرامج التنموية الشاملة.