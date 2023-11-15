أمير حائل يقدم العزاء لأسرتي الجفن والقبالي

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، العزاء لأسرتي “الجفن والقبالي” في وفاة فقيدتهم ضحية بنت سلطان القبالي “رحمها الله”.

وذلك خلال اتصال هاتفي لسموه مع ابن الفقيدة المهندس جفن بن خلف الصقري مدير عام المواقع والفروع في سدايا.

وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جهته أعرب المهندس جفن الصقري عن شكره لسمو أمير منطقة حائل على تعزيته، داعياً الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله وأن يسكن الفقيدة واسع جناته.