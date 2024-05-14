أمير حائل يكرم عددًا من الطلاب الحاصلين على الجائزة الوطنية بمبادرة “منافس” بتعليم المنطقة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، 12 طالباً وطالبة في مختلف المراحل الدراسية لتميزهم وحصولهم على الجائزة الوطنية ، ضمن مبادرة “منافس” في إدارة التعليم بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه , بمكتبه اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد، والطلاب والطالبات ، ومساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور فضي العنزي.

ونوه سموه بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم سخي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة من وزير التعليم ، مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين ، ومشيدًا بجهود العاملين بإدارة التعليم بالمنطقة من كادر تعليمي وبهذا التميز ، كما حث سموه الجميع على المواصلة بكل جد واجتهاد لخدمة الدين ثم الوطن وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

من جهة عبر البليهد عن شكره لسمو أمير المنطقة على تكريمه لأبناء وبنات المنطقة الفائزين بالجائزة مما يدفعهم لتحقيق أفضل النتائج في المنافسات وتحقيق مراكز متقدمة.

وتهدف وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة لرفع مسـتوى كفاءة المنظومة التعليمية، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث سيسهم التكريم في تعزيز قيم الاجتهاد والمثابرة، وتحسين مخرجات التعليم الأساسية.