أمير حائل ينوِّه بمضامين الخطاب الملكي الكريم الذي يؤكدُ المكانة العالية والرفيعة للمملكة

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نوّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بالخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال:” إن الخطاب الملكي الكريم جاء شاملاً وحاملاً مضامين سامية ومؤكداً نهج سياسة المملكة داخلياً وخارجياً، التي تقوم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعزيز مبدأ الشورى”.

وأضاف سموه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد مبادئ هذه الدولة في السعي لإرساء ركائز السلام والاستقرار في العالم ومواجهة التحديات، ومساعدة الدول الأكثر حاجة، وحرصها الدائم على استقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الأمن والسلام في العالم.

وأشار إلى ما حمله خطاب خادم الحرمين الشريفين من اهتمام واعتزاز بالشعب السعودي الوفي والمخلص، وشكره وتثمينه لجهود موظفي الدولة ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، مبيناً أن الخطاب الملكي جسد ما توليه القيادة الرشيدة من حرص وسعي دائم لتنمية هذا الوطن وأبناءه، وهو ما تشهده المملكة من حراك تنموي شامل على المستويات كافة ونهضة غير مسبوقة وفق رؤية واضحة وخطة طموحة تستهدف تنمية الإنسان، والتأكيد على كل ما يعزز من أمن واستقرار هذا الوطن، وتحقيق النماء والازدهار ودعم للاقتصاد وتسهيل لبيئة الأعمال، ودعم خطط تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع نسبة التملك السكني للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية.

وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا ورفعة للوطن ولأبنائه الكرام.