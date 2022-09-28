أمير حائل يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل، التهاني وأصدق المشاعر بمناسبة الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.

وقال سموه :”يشرفني أن أرفع إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خالص التهنئة والتبريكات على هذه الثقة الملكية الكريمة، وهي ثقة في محلها استحقها سموه الكريم بعد أن جمع القدرة والطموح والحكمة المستمدة بعد توفيق الله من ما اكتسبه من مدرسة خادم الحرمين الشريفين هذه الجامعة الكبيرة بدءً بملازمة ملوك البلاد ومروراً بتخربج أجيال قيادية ناجحة وتفوق فيها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فكان أهل لذلك في أهم مرحلة استراتيجية طموحة تشهدها بلادنا “.

وأبدى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد تفاؤله بالمستقبل في ظل هذه الإرادة وهذه اللحمة القوية خلف القيادة وهذه الإنجازات التي تحققت على المستوى المحلي والدولي ، سائلاً الله بأن يتم على الوطن وعلى قيادته التوفيق وأن تشهد البلاد مزيداً من النماء والتطور بعون الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة واهتمام سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .