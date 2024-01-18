أمير حائل يوجّه بتسخير الإمكانات كافة لإنجاح النسخة الـ 19 من رالي حائل ‏تويوتا الدولي ‏‎2024‎

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس ‏اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي بتسخير الإمكانات كافة لإنجاح النسخة 19 من الرالي ‏خلال الفترة من 8 – 10 من شهر فبراير القادم، التي تمثل أول جولة من بطولة كأس العالم ‏للراليات فئة- باها 2024، والجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا‎.

من جهتها واصلت الإدارة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي ولجانها الفرعية اجتماعاتها في ‏قاعة الاجتماعات بفندق “هوليدي فيلا”، برئاسة المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف‏، وحضور رؤساء اللجان الفرعية العاملة، حيث استعرض كل رئيس لجنة ما تم إنجازه من ‏خطته الموضوعة لهذا الحدث العالمي.

وجرى خلال الاجتماعات الإعلان عن حزمة من الفعاليات المصاحبة للرالي والبرامج التعريفية ‏في النسخة الحالية واعتمادها وفق تجهيزات عالية التقنية والفنية بعد اكتمال أعمال الإنشاء ‏والتطوير في مركز المغواة الترفيهي للاحتفالات، وموقع الفعاليات الترفيهية المصاحبة ‏للرالي، التي ستبدأ خلال الفترة من 5 – 11 من شهر فبراير المقبل.

وأكَّد المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف، أن الجميع أمام حدث عالمي تشهده المملكة عبر ‏افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة – باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل ‏تويوتا الدولي هذا العام مما يجعل هذه النسخة استثنائية بالإعداد والمشاركة بها من المتسابقين ‏الأبطال الذين يمثلون دول مختلفة من العالم، إضافة إلى أبطال الراليات السعوديين ‏والخليجيين.

وأشار السيف إلى أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق توجيهات ‏سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للرالي ووفق الخطة الإستراتيجية التي وضعت للعمل ‏بتعاون وتكاتف كافة الجهات ذات العلاقة من داخل المنطقة ومن خارجها‎.