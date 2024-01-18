أمير حائل يوجّه بتسخير الإمكانات كافة لإنجاح النسخة الـ 19 من رالي حائل ‏تويوتا الدولي ‏‎2024‎

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وجّه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي بتسخير الإمكانات كافة لإنجاح النسخة 19 من الرالي خلال الفترة من 8 – 10 من شهر فبراير القادم، التي تمثل أول جولة من بطولة كأس العالم للراليات فئة- باها 2024، والجولة الأولى من البطولة السعودية تويوتا.
من جهتها واصلت الإدارة التنفيذية لرالي حائل تويوتا الدولي ولجانها الفرعية اجتماعاتها في قاعة الاجتماعات بفندق “هوليدي فيلا”، برئاسة المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف، وحضور رؤساء اللجان الفرعية العاملة، حيث استعرض كل رئيس لجنة ما تم إنجازه من خطته الموضوعة لهذا الحدث العالمي.
وجرى خلال الاجتماعات الإعلان عن حزمة من الفعاليات المصاحبة للرالي والبرامج التعريفية في النسخة الحالية واعتمادها وفق تجهيزات عالية التقنية والفنية بعد اكتمال أعمال الإنشاء والتطوير في مركز المغواة الترفيهي للاحتفالات، وموقع الفعاليات الترفيهية المصاحبة للرالي، التي ستبدأ خلال الفترة من 5 – 11 من شهر فبراير المقبل.
وأكَّد المدير التنفيذي للرالي عبدالعزيز السيف، أن الجميع أمام حدث عالمي تشهده المملكة عبر افتتاح جولات بطولة كأس العالم فئة – باها 2024 في أرض المملكة من خلال رالي حائل تويوتا الدولي هذا العام مما يجعل هذه النسخة استثنائية بالإعداد والمشاركة بها من المتسابقين الأبطال الذين يمثلون دول مختلفة من العالم، إضافة إلى أبطال الراليات السعوديين والخليجيين.
وأشار السيف إلى أن الإجراءات التنفيذية الاستباقية للحدث تسير بشكل جيد وفق توجيهات سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للرالي ووفق الخطة الإستراتيجية التي وضعت للعمل بتعاون وتكاتف كافة الجهات ذات العلاقة من داخل المنطقة ومن خارجها.