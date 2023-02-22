أمير حائل: يوم التأسيس فخر واعتزاز بتاريخ الدولة السعودية

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالانتماء لوطن عمقه التاريخي والحضاري والثقافي يعود لما قبل ثلاثة قرون منذ تأسيس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-الدولة السعودية الأولى مروراً بالدولة السعودية الثانية التي تأسست على يد الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، حتى توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله-.

ونوه سمو أمير حائل بالعهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والذي يشهد إنجازات غير مسبوقة، إذ تحوّلت المملكة اليوم إلى رقم صعب على مختلف الأصعدة، وتبوأت مكانة متقدمة على الخريطة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية، وهذه الإنجازات تميّزت بالشمولية والتكامل.

وأكد سموه بأن المملكة باحتفائها بيوم التأسيس تستحضر سيرة ملوكها وفرسانها المؤسسين، ليستلهم الأحفاد تضحيات الأجداد وقصص البطولات، ليواصل شباب وفتيات الوطن رحلة الطموح نحو المستقبل، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم هذه اللحمة المتينة بين الشعب والقيادة وبين القيادة والشعب وأن يبقي هذه البلاد عنواناً للعزة والشموخ.