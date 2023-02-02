أمير حائل يُطلق رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ19

المناطق_عارف السويدي

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 اليوم, شارة بدء انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ 19, الذي يُمثّل الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط “باخا” التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز المغواة بحائل، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس هيئة تطوير المنطقة.

وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة نوه فيها بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمختلف المجالات منها الرياضة، كذلك دعم ومساندة وتعاون سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لتنظيم رالي حائل الدولي.

وقال سموه: “نعود إلى حائل بعد أسابيع معدودة على تنظيم رالي حائل الماضي الذي يُشكّل الجولة ما قبل الأخيرة من جولات بطولة كأس العالم لراليات الباها، مؤكداً أن هذا الحدث الكبير يُعد حجر الزاوية لصرح الإنجازات العظيمة في رياضة المحركات حتى أصبح رالي حائل تويوتا الدولي أولى جولة بطولة السعودية تويوتا لراليات الصحراوية وبطولة كأس العالم لراليات كرس كانتري باها والجولة الأولى من بطولة الشرق الاوسط لراليات الكرس كانتري باها.

وبيّن سموه أن رالي حائل الدولي تحول إلى مهرجان احتفالي كبير في المنطقة جذب الشباب والعائلات والأسر المنتجة مع العديد من الفعاليات المصاحبة التي تستهوي المحبين لرياضة السيارات والدراجات النارية وتوفر بيئة رياضية مناسبة للمواهب، مبداً فخرة بمشاركة أبطال سعوديون في رالي حائل هذا العام التي كانت بداية انطلاقتهم الرياضية من هذا الرالي حتى أصبحوا يتنافسون الآن في بطولات عالمية ويسجلون إنجاز تلو الآخر للانتصارات ومنصات التتويج والأرقام العالمية.

ونوه بالمستوى الذي وصل إليه الرالي بعد 18 عاما على بداية الأولى والنهضة التي شهدتها المملكة في رياضة السيارات خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً أن التوقيت المثالي لرالي حائل تويوتا الدولي لهذا العام أتاح الفرصة لعدد كبير من المتسابقين وأبطال العالم للمشاركة بمنافسات خصوصاً بعد رالي داكار بأقل من اسبوعين مما ساهم بزيادة عدد المشاركين .

إثر ذلك كرّم سمو أمير منطقة حائل شركاء النجاح من الجهات الحكومية المشاركة بالرالي ووكالة الأنباء السعودية “واس”، فيما أعلن الأمير عبد العزيز بن سعد انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2023 في نسخته الـ 19، واستعرضت أمام سموه سيارات السباق المشاركة على ساحة المغواة.

وأكد سموه في تصريح أهمية استضافة منطقة حائل للرالي الدولي هذا العام 2023 بنسخته الـ 19 في نفس القوة والحجم والذي يدل على أن حائل مرتكز أساسي في هذه البطولة، مبدياً سعادته لاحتضان حائل وعلى مدى 19 عاماً الماضية من النسخ للرالي التي تضع خلالها لمسة تميز منطقة حائل على الرالي منذ انطلاقته بقدرة وعطاء وعزيمة أبناء المملكة.

ونوّه بما تزخر به المملكة من معطيات كثيرة في ظل دعم وتوجيه القيادة الحكيمة، مشيداً بعزيمة أبناء حائل وإمكانية تضاريسه وقدراته المتاحة لتعطي تميز وأهمية للوطن الغالي، مشيرة إلى أن المنظومة الاقتصادية التي يحدثها الرالي من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات والمواقع السياحية التي تتناغم مع صحراء حائل والقفزات التنموية الكبيرة والإطروحات لها أثر كبير في المفهوم الدولي مما يجعله محرك اقتصادي أساسي من ضمن مؤشرات تم إعدادها والاستعداد لها لتمكنها من تقديم أي دراسة يتم تقديمها في الوقت الحالي وفي المستقبل .

وقال: “إن الراليات ورياضة السيارات الصحراوية قدمت للمنطقة بسبب تضاريسها وقدرتها التي جعلت منها أيقونة هامه في منظومة رياضة السيارات، مشيراً إلى أن حائل تُعد محور هام في مفهوم رياضة السيارات وممكنة بموجب التضاريس التي تزخر بها من الطراز الأول على مستوى العالم، مبيناً أن الإعلان السريع من الاتحاد الدولي لرياضة السيارات لاستضافة حائل المرحلة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات “باخا كروس كنتري” للاتحاد الدولي للسيارات “فيا” حال دون اطلاق الفعاليات المصاحبة في هذه النسخة التي تعد الإضافة والأداء في أطروحات الرالي.

وأضاف سموه: “الحمدلله الذي هيّأ لنا قيادة حكيمة تدفع دائماً الوطن ‏وأبنائه للتميز واستيعاب هذا الحدث ‏حتى نكون في أعلى المنصات, ‏ونحمد الله الذي سخر لنا هذه الأرض والوطن الذي نعتز وننتمي إليه كما سخّر لنا أبناء هذا الوطن لتكون سواعد قوية تُسهم وتُشارك في بناء هذا الوطن ‏أينما كانوا وفي أي مضمار” .‏

بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة “قرين عنز” البالغ مسافتها 3 كيلومترات.‏

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وعدد من المسؤولين في الإدارات الحكومية في المنطقة من مدنيين وعسكريين وضيوف الرالي.