أمير دولة الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030

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هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة فوز الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.

وأعرب سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص تهانيه بهذا الإنجاز الذي يجسد المكانة الدولية الرفيعة والمرموقة التي تحتلها المملكة العربية السعودية وبقدرتها على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم بكل جدارة واقتدار وذلك لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك وبفضل البنية التحتية فائقة الحداثة والعالقات الطيبة التي تجمعها مع البلدان والشعوب والثقافات كافة.

وأكد سمو أمير دولة الكويت أن هذا الإنجاز المتميز هو مصدر فخر واعتزاز لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللدول العربية الشقيقة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.