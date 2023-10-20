أمير دولة قطر يشكر القيادة إثر مشاركته في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وعبر سموه، في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين،وسمو ولي العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج هذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان، سائلا الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد دوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تصبو إليه من تقدم ونهضة وازدهار.