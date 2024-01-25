أمير عسير يدشّن عددًا من المشروعات البلدية التنموية بالمنطقة

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة اليوم ، 1043 مشروعًا من المشروعات التنموية في القطاع البلدي بمنطقة عسير بتكلفة بلغت 5.4 مليارات ريال، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتشمل المشاريع الطرق والحدائق والسيول والدراسات والإشراف والنقل العام والمباني ومداخل المدن ومخططات المنح ومشاريع الصيانة، حيث تُعد هذه المشاريع من مستهدفات الأمانة حتى عام 2027 وذلك بإضافة طرق بأطوال 3000 كيلو متر طولي وحدائق ومسطحات خضراء بمساحة 3.5 ملايين متر مربع وشبكات تصريف ودرء أخطار السيول بمساحة 300,000 ألف متر مربع.

ورفع سموه, الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تخصيص ميزانية ضخمة لدعم القطاع البلدي في المنطقة، ودعمهما واهتمامهما بتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وشكر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعاملين في منظومة البلدية والإسكان على جهودهم بإنجاز هذه المشروعات، والتوسع في تقديم الخدمات للمستفيدين، لـتوفير ما يلبي تطلعات واحتياجات سكان المنطقة، وفق رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالجهود التي تبذلها منظومة القطاع البلدي والإسكاني وتكامل قطاعاتها المختلفة.

من جهة أخرى, قام سمو أمير المنطقة, يرافقه معالي وزير الشؤون البلدية, بجولة ميدانية على عدد من المشاريع في المنطقة، شملت محافظة تنومة وقف خلالها على عدد من المواقع الاستثمارية بحضور المستثمرين واطلع على عرض عن الاستثمار في المنطقة, كما التقى خلالها عدد من الأهالي ثم توجه سموه إلى محافظة المجاردة، حيث اطلع على مسيرة النجاح للمشهد الحضري في عسير, إضافة إلى عرض مرئي لمشروع طريق اليمامة في محافظة المجاردة، الذي يُعد من أهم مشاريع المشهد الحضري في محافظة المجاردة.

وشهد سمو أمير المنطقة ومعالي الوزير وضع حجر الأساس لفندق بريرا على الواجهة البحرية لهيئة تطوير عسير في مركز الحريضة بساحل عسير ، واستعراض المخطط الإقليمي.

وفي ختام الزيارة التقى سموه بعدد من الأهالي والمحافظين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه المشاريع التنموية ولسمو أمير منطقة عسير على متابعته المستمرة ووقوفه الميداني لتفقد احتياجات المنطقة من خدمات متعددة ومتنوعة.