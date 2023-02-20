أمير عسير يرعى حفل نادي ضمك بمناسبة نقل مباريات دوري “روشن” على أرضه

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، حفل نادي ضمك الرياضي بمناسبة نقل دوري ” روشن” على أرضه، تحت شعار ” يومٌ ضَمَكي”، وذلك في مقر النادي بمحافظة خميس مشيط.

وأكد سموه خلال كلمته في الحفل بأن نادي ضمك يعد أحد أصول المنطقة، مشيراً إلى الأثر الكبير في نقل مبارياته غير الجماهيرية على أرضه في دعم النادي مادياً ومعنوياً والتفاف الجماهير وسهولة الوصول، فضلاً عن تجهيز منشأة مثالية من خلال التنسيق الأفقي القادرة على استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية ومنها كأس الملك سلمان للأندية العربية، مما يعزز من توجهات استراتيجية منطقة عسير نحو رؤيتها ” قمم وشيم”، لافتاً إلى أن تألق الأندية يؤثر في الحركة الاقتصادية للمنطقة.

وتضمنت فقرات الحفل عرضاً مرئياً عن منشأة ضمك وتاريخه منذ تأسيسه، وحتى الوقت الراهن، كما تم عرض مشاركات لرؤساء النادي السابقين ومجالس إداراتهم.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير تركي بن طلال الجهات الحكومية الداعمة للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي ساهمت في نجاح النادي واكتمال منشأته خلال الفترة الماضية.

حضر الحفل عدد من قيادات المنطقة، والأهالي، والرؤساء السابقين لنادي ضمك، وممثلي وزارة الرياضة ورؤساء الأندية الرياضية الأخرى، وشباب المنطقة.