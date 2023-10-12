أمير عسير يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد يأتي تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للطيران، ولتكون عسير وجهةً سياحيةً عالميةً، الذي سيكون قادراً على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، وتشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وسبع منصات جديدة للخدمات الذاتية.