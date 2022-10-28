أمير عسير يكرم عدداً من منسوبي القطاعات الحكومية

المناطق_عسير

أثنى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، على الجهود الميدانية لعدد من القطاعات الأمنية والمدنية في المنطقة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود والإتقان في تأدية المهام، والتعاون بين الجميع فيما يحقق المصلحة العامة لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن كل من يعمل بإخلاص سيجد التكريم والتقدير والاحتفاء الذي يستحقه.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لعدد من القطاعات والقيادات بالمنطقة، أثناء استقباله المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالإمارة.

وكرم سموه عددًا من منسوبي الجهات العسكرية والأمنية والمدنية نظير جهودهم في حماية الوطن وتميزهم في تنفيذ التعليمات والمهام المنوطة بهم.

كما شهد سمو الأمير تركي بن طلال، خلال المجلس العام بالإمارة، إعلان الصلح بين أفراد إحدى الأسر بالمنطقة بعد خلاف استمر لقرابة سبعة أعوام، فيما استقبل ‏كلًا من المواطن سعد بن أحمد عسيري، الذي عفا سابقًا عن قاتل ابنه لوجه الله واستجابة لشفاعة سموه، والمواطن سعيد بن حضرم، الذي تنازل عن مطلق النار على ابنه لوجه الله.