أمير عسير يلتقي عددًا من المواطنين والمقيمين بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، عددًا من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية، للاستماع إلى مطالبهم ومعالجة احتياجاتهم.

وخلال المجلس قلّد أمير منطقة عسير، مدير مرور عسير اللواء يحيى بن إبراهيم الشهراني، ومدير دوريات الأمن بالمنطقة اللواء فهد بن مطلق المعاز، رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما إلى رتبة لواء.

عقب ذلك استمع الأمير تركي بن طلال إلى مطالب المراجعين من المواطنين والمقيمين، كما شهد إنهاء عدد من القضايا والخلافات بين مواطنين بالمصالحة بين الأطراف كافة، مؤكدًا أن جذور قيم التسامح مُتأصِّلة في الشريعة الإسلامية، وأن التسامح أحد الأخلاق التي حرص عليها الإسلام.

كما قدّم سموه التهنئة لأكثر من 100 موظف من منسوبي الإمارة بعد صدور قراره بترقيتهم إلى مراتب مختلفة، مشدّداً على أهمية العمل الجاد والمخلص من الجميع، والتعاون المثمر بين جميع منسوبي الإمارة، بما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة، منوهاً على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات.

وفي ختام المجلس تسلّم الأمير تركي بن طلال ، لوحتين تشكيليتين مهداة إلى سموه من قبل الفنانة التشكيلية الشيخة البيشي.