أمير عسير يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير حياة كريمة لمواطنة بمحافظة الأمواه

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زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، المواطنة شرعاء القحطاني، في محافظة الأمواه.

ووجه سموه خلال الزيارة باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لها، بإيجاد أرض سكنية وإتمام إجراءات تملّكها عبر منصة إحكام، وبناء وتأثيث المنزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، إلى جانب توفير سيارة وسائق دعمًا لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، إضافة إلى التوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة.