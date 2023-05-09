أمير عسير يوجه بالسماح للمعلمات والإداريات باستخدام خط سير “عقبة شعار”

المناطق-عسير

أصدر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، توجيهاً جديداً للجهات المعنية بالسماح للمعلمات والإداريات اللاتي يعملن بالمدارس التابعة لإدارة تعليم “محايل عسير” بالمرور بخط سير عقبة شعار ذهاباً وإياباً وفق أوقات مُحددة.

جاء ذلك في إطار مراعاة ظروف المعلمات والإداريات وتقديراً لدورهن في سير العملية التعليمية بمدارس تعليم محايل عسير، فيما قدمت منسوبات تعليم “محايل عسير” من معلمات وإداريات الشكر على هذا التوجيه.

وكانت الهيئة العامة للطرق قد أعلنت إغلاق عقبة شعار لمدة 4 أشهر؛ لتنفيذ حزمة من أعمال الصيانة تبدأ من نهاية شهر أبريل الماضي.