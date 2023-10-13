أمير قطر يؤكد خلال لقاء بلينكن ضرورة عدم اتساع رقعة العنف إقليمياً

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استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم بقصر لوسيل، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا.

جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.

وأكد أمير قطر، خلال المقابلة، على أهمية بذل الجهود في خفض التصعيد، وفتح الممرات الآمنة في قطاع غزة للإغاثة والجهود الإنسانية، وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا، كما أكد على موقف دولة قطر الثابت حول إدانة استهداف المدنيين.

حضر المقابلة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.