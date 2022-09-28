أمير قطر يهنئ ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء

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هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأعرب سمو أمير دولة قطر، في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن التمنيات لسموه بالتوفيق وللعلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

كما هنأ نائب أمير دولة قطر ورئيس مجلس الوزراء، سمو ولي العهد بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وفي برقية رسمية، هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

كما هنأ معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.

وأمس، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في منصب رئيس مجلس الوزراء.

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.