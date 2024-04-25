أمير مكة المكرمة: رؤية 2030 تحمل في طياتها تباشير الخير والرخاء والازدهار

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رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – يحفظهما الله – نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الثمانية الماضية.

وأكد الأمير خالد الفيصل أنه منذ أن بارك انطلاقتها خادم الحرمين الشريفين وحظيت بمتابعة ولي عهده الأمين وهي تحمل في طياتها تباشير الخير والرخاء والازدهار، وتساهم في ذات الوقت في تحقيق تحولات كبيرة وإنجازات فريدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على البناء والنماء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، مشيراً إلى أن برامجها الطموحة وضعت على هرم الاهتمام العناية بضيوف الرحمن، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بيسر وطمأنينة وأمان، يواكب ذلك تطوير دائم لمنظومة الخدمات المقدمة لهم حتى نصل بحول الله إلى 30 مليون معتمر بحلول العام 2030 .

ونوه سموه إلى أن ما تحقق دافع لكافة القطاعات لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق المستهدفات من أجل بلوغ مراحل متقدمة من التطور والتنمية ، لافتاً إلى أن منطقة مكة المكرمة تزخر بميزات طبيعية وجغرافية متنوعة، وبها إرث حضاري ضارب في جذور التاريخ، إلى جانب توفر فرص استثمارية واعدة ستكون رافداً قوياً لتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله سبحانه وتعالى أن يُمتع خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه – حفظه الله – وساعده الأيمن لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والسؤدد والرخاء.