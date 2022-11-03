أمير مكة المكرمة يستقبل مديري الشرطة والجوازات بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، الذي سلّم سموه تقريراً عن أعمال القطاع في محافظات المنطقة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المنطقة نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة، إلى شرح عن محتوى التقرير الذي يتضمن دراسة مسحية وإحصاءات عن القضايا الجنائية والجهود الأمنية المبذولة، وتنفيذ الأحكام والإجراءات التطويرية المُنفذة.

فيما عبّر اللواء الجابري عن شكره للأمير خالد الفيصل على التوجيهات والدعم الذي تلقاه القطاعات الأمنية بالمنطقة من لدن سموه.

وفي شأن متصل تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة، الذي سلّمه لسموه مديرها العميد حمد الخالدي.

واستمع الأمير خالد الفيصل، إلى نبذة عن فحوى التقرير الذي يحوي أعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، ومن أبرزها: خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنيًا دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.