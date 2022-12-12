أمير منطقة الباحة يبحث مع سمو وزير الثقافة تفعيل عدد من المبادرات الثقافية في المنطقة

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، بصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة، في مقر وزارة الثقافة بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على تعزيز ما تحظى به منطقة الباحة من ثراء ثقافي وتراثي، وبحثا تنفيذ عدد من المبادرات ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لمنطقة الباحة، التي تتضمن عدة جوانب ثقافية واستثمارية.

ونوه سمو أمير الباحة خلال اللقاء بما تحظى به أعمال الوزارة بالمنطقة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- مشيداً بتجاوب سمو وزير الثقافة في تحقيق ما تحتاجه المنطقة من خطط وبرامج، وتعزيز المنطقة بالمبادرات الثقافية نظراً لكونها إحدى أهم مناطق الجذب السياحي بالمملكة.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال الاستراتيجية الوطنية للثقافة إلى إثراء نمط حياة الفرد الثقافية، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي مع العالم، وتمكين وتشجيع المشهد الثقافي السعودي بما يعكس الماضي العريق للمملكة، بما يسهم في بناء مستقبل يعتز بالتراث الوطني.