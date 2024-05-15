أمير منطقة الباحة يتفقد عدداً من المواقع والمتنزهات السياحية استعداداً لموسم صيف هذا العام

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن جميع المتنزهات والمواقع السياحية تم تهيئتها وتجهيزها لاستقبال الزوار والسياح في موسم الصيف لهذا العام ، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة والأمانة وهيئة الترفيه والجهات ذات العلاقة جاهزة لعمل صيف جميل بمشيئة الله.

وبيّن سموه في تصريح صحفي عقب جولته التفقدية للمتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة، التي شملت منتزه الأمير مشاري بغابة خيرة وحديقة الشلال بمحافظة بني حسن ، ومنتزه رغدان وحديقة بهجة رغدان ، بأن هذه الجولة تأتي للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية لموسم الصيف وللتأكد أن المتنزهات والمواقع السياحة جاهزة لاستقبال الزوار والسياح.

وأفاد سمو أمير منطقة الباحة بأن هناك العديد من الفعاليات المميزة منها الجبيلة وفي الغابات، إلى جانب فعاليات ستكون مفاجأة سيعلن عنها مع قرب فصل الصيف بمشيئة الله.

وأضاف أن هناك العديد من مشروعات دور الإيواء الجاري تنفيذها مثل مشروع الفندق الجديد بمنتزه خيرة، ومشروع منتزه رغدان، والتي ستكون جاهزة خلال عام تقريباً ، مبيناً أن هناك اتصالات مستمرة بشأن زيادة رحلات الطيران للمنطقة، والتي سيتم زيادتها في موسم الصيف ، متطلعاً إلى زيادتها طوال العام ، مشيراً إلى أنه تم تركيب العديد من أبراج الاتصالات لتقوية خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أرجاء المنطقة.

ورحب الأمير حسام بن سعود بالسياح والزوار القادمين لمنطقة الباحة متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة، في ظل ما تتميز به المنطقة من أجوائها الجميلة، ومناظرها الخلابة، وهطول الأمطار وجريان الأودية، وغطائها النباتي ، متطلعاً إلى أن يكون هذا العام أكثر عدد سياح للمنطقة.

واطلع سمو أمير الباحة خلال جولته التفقدية لمنتزه الأمير مشاري على جهود الأمانة في تطوير المنتزه, حيث نفذت مشروعات جاذبة مثل البرج الزجاجي المطل على الشلال وتهيئة جلسات وممرات مميزة ، كما اطلع على مراحل تطوير منتزه جدر ومنتزه الشلال، إلى جانب المشاريع الاستثمارية المختلفة.

والتقى سموه رئيس مجلس إدارة شركة جبل خيرة الداود، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي ” أسفار ” الدكتور فهد بن مشيط ، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفريق صندوق الاستثمارات العامة ، حيث اطلع سموه على مشاريع الشركة بالمنطقة ومستوى التقدم فيها.

وخلال زيارة سموه لمنتزه رغدان ، اطلع على عدد من الخرائط التوضيحية لعدد من المشروعات التطويرية التي نفذتها أمانة المنطقة ، مستمعاً إلى شرح من نائب أمين المنطقة المهندس محمد الزهراني عن تلك المشروعات التي شملت تطوير مشروع زون 6 ، حديقة الأفندر ، والممشى ، وحديقة بهجة رغدان ، وعمل أرصفة ، مفيداً بأنه تم تجهز جميع المتنزهات البالغ عددها 105 حدائق ومنتزهات على مستوى المنطقة، بكل ما يحتاجه السائح والزائر ، إلى جانب وجود الخدمات الاستثمارية مثل الأكشاك والمطاعم.