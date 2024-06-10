أمير منطقة الباحة يتفقد متنزهي الحسام والشروق استعداداً لموسم الصيف

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، متنزهي الحسام بالقيم والشروق بالعقيق، للوقوف على مدى جاهزيتها لصيف الباحة لهذا العام 1445هـ.

واطلع سموه خلال جولته الميدانية لمتنزه الحسام بالقيم على آخر التطورات والتجهيزات التي نفذتها أمانة المنطقة، مستمعاً إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن المتنزه الذي يحوي 1400 شجرة و4000 شجيرة، مساحة خضراء أنجيلة 50000 متر مربع، ومساحة مغطيات التربة 30000 متر مربع، ومسرح مفتوح يتكون من مدرج سعة 1000 شخص، ونافورة تفاعلية بمساحة 1000 متر مربع، مشيراً إلى أن المنتزه يضم كذلك بحيرة صناعية بمساحة 1200 متر مربع وخمسة كباري مشاة، وشلالات ومرافق عامة، وثلاث أكشاك موزعة على الموقع و12 محلاً تجارياً ، وعربة قطار سعة 40 شخصاً يتنقل على مسار طوله 700 متر وممرات مشاة بطول 8500 متر طولي وجلسات عائلية وألعاب أطفال.

بعد ذلك وقف سمو أمير الباحة على مشروع متنزه الشروق على طريق العقيق، واستمع إلى شرح من أمين المنطقة الدكتور علي السواط عن المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 36,723,000 ريال، ويقع على مساحة 200.000 متر مربع، ويضم مسطحات خضراء، ومغطيات، وشجيرات، وممرات مشاة داخلية، ومطعم وجلسات خارجية ، ومجمع 4 دورات مياه ، و 4 أكشاك ، ومسرح بمساحة 640 متراً مربعاً بمدرجات تسع 250 شخصاً ، ومحلات تجارية ، وبحيرة وشلالات ونافورة ) بمساحة 1785 متراً مربعاً ، ومناطق ألعاب أطفال ومتاهة شجرية للأطفال، وعدد 5 مجمعات سيارات بإجمالي سعة 500 موقف للسيارات، وساحة للاحتفالات بمساحة 2300 متر مربع.

وأكد سمو أمير الباحة أن هذه الجولة تأتي استكمالاً لجولات سابقة على المتنزهات والمواقع السياحية التي تهدف للوقوف عن كثب على الاستعدادات لاستقبال السياح والزوار خلال موسم الصيف ، مشدداً على أهمية توفير كل الخدمات اللازمة التي تسهم في تحقيق رضا المصطافين، وتلبي رغباتهم في الإجازة الصيفية، مؤكداً على ضرورة رفع تقارير دورية لسموه للاطلاع على ما يقدم من جهود وأعمال لخدمة المنطقة وزوارها في مختلف المجالات.