أمير منطقة الباحة يدشن جمعية الأبرشي الرياضية

المناطق_واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، جمعية الأبرشي الرياضية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم ، مدير عام فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن آل شايع ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأبرشي بمنطقة الباحة محمد بن عاضه الغامدي ، حيث قدم آل شايع تقريراً شاملاً عن رؤية الجمعية ورسالتها وأهدافها وهويتها البصرية وبرامجها المستقبلية.

واستمع سموه إلى عرض من رئيس مجلس إدارة جمعية الأبرشي بمنطقة الباحة محمد الغامدي، عن أهداف وبرامج الجمعية التي تهدف إلى تكوين مجتمع حيوي ومزدهر من خلال رفع الوعي الرياضي ونشر الثقافة الرياضية ‎وصقل المواهب ‎وتطوير الكفاءات وإنشاء الأندية ‎والبنى التحتية الرياضية بمعايير تضمن ‎تعزيز الاستدامة من خلال حوكمة متسقة مع القطاع غير الربحي ، وذلك من خلال مساراتها التي تشمل التوعية ‎والتدريب والتمكين.

‏‎وبيّن أن الجمعية ستعمل على تنفيذ العديد من البرامج المتوقعة من خلال المشاركة في الأيام العالمية ‎على مدار العام بواقع 10 برامج ‎نوعية تستهدف 20 الف مستفيد ما بين رياضات جماعية وفردية، ‎وبرامج التدريب الرياضي العالمي النوعي وبرامج للابتكار الرياضي ‎والعديد من البرامج المتوافقة مع وزارة الرياضة.

وأشاد سمو الأمير حسام بن سعود, بدور الجمعية وبرامجها, متطلعاً إلى أن تسهم في تعزيز ونشر الثقافة الرياضية وإنشاء الجمعيات الرياضية بجميع مجالاتها بما يحقق المستهدفات المرجوة منها وتأهيل الطاقات الشبابية للعمل في المجال الرياضي.