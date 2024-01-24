أمير منطقة الباحة يدشن حملة “الدين يُسْر” ويتسلم التقرير السنوي لأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، حملة “الدين يُسْر” التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فهد بن فيصل الثبيتي، حيث استمع سموه إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والجولات التوعوية والميدانية والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه تقريرًا عن أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

من جانبه أعرب الثبيتي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشينه لأعمال الحملة في المنطقة الذي يأتي امتدادًا لما يلقاه فرع المنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه الكريم.